Глава Минтранса заявил об отсутствии проблем с запчастями для "Ласточек" и "Сапсанов"

Как ранее отмечал глава РЖД Олег Белозеров, проблемы с запчастями в основном могут коснуться только поездов "Сапсан" из-за того, что в поездах используются преимущественно немецкие комплектующие

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Проблем с обслуживанием скоростных пассажирских поездов "Ласточка" и "Сапсан" в настоящее время нет. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

"Нареканий на данный момент нет. РЖД решил все проблемы, у них есть такие возможности. Так же, как и авиация. Все решают свои проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии комплектующих.

В мае 2022 года холдинг РЖД сообщил, что техническое обслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено под руководством и контролем РЖД в рамках российского законодательства. Ранее германский концерн Siemens сообщил, что покинет российский рынок на фоне событий на Украине.

Как отмечал глава РЖД Олег Белозеров, проблемы с запчастями в основном могут коснуться только поездов "Сапсан" из-за того, что в поездах используются преимущественно немецкие комплектующие. Однако это не остановит движение высокоскоростных поездов, добавил он. Кроме того, он заявлял, что электропоезда "Ласточки" почти на 90% состоят из отечественных комплектующих.