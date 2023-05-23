"Тинькофф" начал выпуск карт UnionPay

Ее можно сделать с помощью службы поддержки или самостоятельно через приложение банка

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" начнет с 23 мая выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, как дополнительных карт к уже имеющимся у клиентов, следует из информации на сайте кредитной организации.

На сайте банка были опубликованы новые тарифные условия, которые вступают в силу с 23 мая, в частности, появились возможность выпуска и обслуживания дополнительных расчетных и кредитных карт UnionPay и условия платы за их выпуск, взимаемой банком.

В службе поддержки банка пояснили, что карты UnionPay будут выпускаться как дополнительные к уже имеющимся у клиентов. При этом выпуск физической карты UnionPay будет стоить 1 тыс. рублей, ее можно сделать с помощью службы поддержки или самостоятельно через приложение. В поддержке банка отметили, что картами можно будет пользоваться в ряде стран, таких как Турция, ОАЭ или Таиланд, а также в некоторых странах Азии, Африки и Южной Америки.

В настоящее время ряд западных стран ограничил работу с картами китайской платежной системы, выпущенными российскими банками. Так, картами нельзя расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, с них также нельзя снять деньги в банкоматах в странах Евросоюза, Великобритании, США и других.

Ранее в марте "Тинькофф" сообщал о планах выпуска карт UnionPay. Там также отмечали, что работают над решениями для того, чтобы клиенты могли расплачиваться за рубежом.