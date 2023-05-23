В Москве вложат более 19 млрд рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов

По словам заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Москве заключили 11 таких контрактов

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Инвесторы в Москве вложат свыше 19,2 млрд рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов. Об этом сообщил в ходе российско-китайского бизнес-форума во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня в Москве заключено уже 11 офсетных контрактов. По ним город будет закупать лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание для молочных кухонь и системы хранения для архивов. Совокупный объем инвестиций в создание и модернизацию производств составит более 19,2 млрд рублей", - сказал Ефимов.

По его словам, взамен город гарантирует инвесторам закупку выпускаемой на заводах продукции на сумму более 90 млрд рублей в течение нескольких лет.

Механизм офсетного контракта внедрили в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития Российской Федерации. Столица стала подписывать такие договоры с производителями первой из регионов и сейчас лидирует по применению этой формы государственно-частного партнерства.

С июля 2022 года вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, снижающие минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с 1 млрд до 100 млн рублей.