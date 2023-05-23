Бут сообщил о планах ЛДПР проработать меры поддержки промпредприятий в условиях санкций

Он отметил, что речь идет о выходе на новые рынки сбыта, привлечении новых технологий, инженерных и конструкторских кадров

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Член ЛДПР Виктор Бут сообщил ТАСС во вторник, что анализирует ситуацию на ведущих промышленных предприятиях в регионах РФ, после чего партия проработает меры их поддержки в условиях санкционного давления.

"Мой интерес к промышленности - отдельный и очень серьезный. Это наши стальные мускулы, основа нашей независимости и самостоятельности. Особенно тяжело нашей промышленности приходится в условиях санкционного давления. И здесь мой опыт может быть полезен", - сказал Бут.

"Сейчас считаю важным проанализировать текущую обстановку, сформировать базу якорных ключевых компаний по регионам. Будем прорабатывать варианты практической помощи нашим предприятиям - выхода на новые рынки сбыта, привлечения новых технологий, инженерных и конструкторских кадров", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что сейчас при поддержке ЛДПР посещает предприятия в различных регионах России.

"В Кемерове и Чите я уже посетил ведущие промышленные предприятия региона, пообщался с простыми людьми, провел встречи с региональными чиновниками и активистами ЛДПР", - сказал он, добавив, что в составе делегации депутатов ЛДПР принял участие во встрече с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.