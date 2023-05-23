23 мая, 12:40,
обновлено 23 мая, 13:08

Акции "Газпрома" на Мосбирже снижались более чем на 4%

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

К 15:55 мск акции компании торговались на уровне 166,95 рубля за бумагу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже снижалась более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Снижение акций компании отмечено после сообщения о том, что совет директоров газового холдинга рекомендовал акционерам на общем годовом собрании не утверждать выплату дивидендов за 2022 год.

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По данным торговой площадки на 15:37 мск, акции компании снижались на 4,27% и торговались на уровне 165,1 рубля за бумагу. К 15:55 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 166,95 рубля за бумагу (-3,2%).

Кроме того, "Газпром" сообщил, что чистая прибыль холдинга, приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года снизилась на 41,4% и составила около 1,226 трлн рублей против 2,093 млрд рублей годом ранее. Выручка "Газпрома" за 2022 год увеличилась до 11,673 трлн рублей против 10,2 трлн рублей годом ранее, следует из отчета холдинга. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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