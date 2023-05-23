Доля продаж "Норникеля" в Европу в l квартале 2023 года составила 24%

Доля продаж компании в Северную и Южную Америку по результатам января - марта достигла 17%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Доля продаж "Норильского никеля" в Европу по результатам января - марта 2023 года составила 24%, в Северную и Южную Америку - 17%. При этом доля продаж в Азию составила за отчетный период 45%, а в Россию и СНГ - 13%, следует из презентации вице-президента "Норникеля" по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимира Жукова на презентации результатов компании в области устойчивого развития за 2022 год.

По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж "Норникеля" против 53% годом ранее, на Азию - 31% против 27%. Еще 15% пришлось на Северную и Южную Америку (показатель не изменился по отношению к 2021 году), на Россию и СНГ - 8% по сравнению с 4% годом ранее. Географическая разбивка продаж представлена от выручки компании.

В феврале глава департамента по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков говорил, что компания ожидает в 2023 году значительного перетока своих поставок с европейского рынка на другие.

Жуков напомнил, что несколько традиционных партнеров отказались сотрудничать с компанией и ввели "добровольные санкции". "Наши традиционные рынки - рынки Европы и Северной и Южной Америки - продолжают играть большую роль, но их значение снижается. Мы за последний год с небольшим заметно переориентировали наши продажи на рынки азиатские, крупнейшим для нас является Китай. Также выросли продажи на внутреннем рынке", - отметил он.

Ранее глава компании Владимир Потанин говорил, что "Норникель" будет бороться за сохранение позиций на традиционных рынках и рассчитывает вернуться на них после окончания периода нестабильности.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.