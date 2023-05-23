Чешская госкомпания Mero заключила соглашение о расширении мощностей нефтепровода TAL

Премьер республики Петр Фиала считает, что этот шаг избавит Прагу от зависимости от российской нефти

ПРАГА, 23 мая. /ТАСС/. Чешская государственная компания Mero, являющаяся оператором нефтепроводов в республике, подписала соглашение с акционерами консорциума трансальпийского нефтепровода TAL о расширении его мощностей. Об этом сообщил во вторник журналистам чешский премьер Петр Фиала.

"Компания Mero заключила соглашение с консорциум TAL о расширении его [мощностей]. Этот принципиально важный шаг избавит нас от зависимости от российской нефти. Проект должен быть реализован уже в будущем году, то есть еще до того, как [в ЕС] вступит в силу запрет на импорт нефти из РФ", - сказал Фиала. Он напомнил, что Чехия была одной из стран, которые добивались отсрочки запрета на поставки российской нефти в сообщество с учетом необходимости расширения мощностей трубопровода TAL.

Увеличение мощности нефтепровода TAL позволит республике получать 7-8 млн тонн нефти ежегодно. Предположительные расходы на расширение пропускной способности трубопровода, как ранее проинформировали чешские СМИ, могут достичь €65 млн.

Чехия сейчас частично получает нефть по трансальпийскому трубопроводу через Германию. Одновременно осуществляются поставки этого энергетического сырья из РФ по нефтепроводу "Дружба".

Нефтеперерабатывающие предприятия в чешских городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавоу, входящие в структуру польского энергетического концерна Оrlen, ориентированы на использование российской нефти. В 2022 году туда поступило 7,4 млн тонн нефти, из которых 56% было получено из РФ. К 2025 году эти объекты планируется перевести на переработку нефти, которая поступит в республику по трубопроводу TAL.