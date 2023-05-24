РЭЦ работает над новыми инструментами поддержки российских компаний

Кроме того, Российский экспортный центр намерен в этом году усилить вектор стратегического партнерства с представителями китайских деловых кругов

ШАНХАЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Российский экспортный центр (РЭЦ) работает над новыми инструментами поддержки стремящихся выйти на рынок КНР производителей, а также планирует в 2023 году усилить вектор стратегического партнерства с представителями китайских деловых кругов. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.

"Российский экспортный центр в этом году планирует усилить вектор стратегического партнерства с представителями китайских деловых кругов как через различные мероприятия, так и при содействии представительства РЭЦ в КНР. Рынок Китая крайне перспективный для российских товаров, и, чтобы наши экспортеры могли интегрироваться и быстрее начать продавать, Российский экспортный центр разрабатывает новые инструменты поддержки и оттачивает уже существующие", - сказала она.

В то же время Ан признала, что выход на рынок Китая - задача трудоемкая, в том числе для продуктов питания. "Она связана с получением разрешений, сертификатов, адаптацией товара и упаковки. Есть и другие нюансы: на рынке могут быть сильные конкуренты, а потребитель может и вовсе не знать о существовании такого вида продукта. Или, как вариант, принципиально его не покупать, поскольку он идет вразрез с традициями локальной кухни", - уточнила она.

В то же время, по ее словам, Российский экспортный центр предоставляет компаниям все инструменты, чтобы упростить этот процесс. В частности, уточнила Ан, есть консультации по получению сертификатов, справочник по требованиям на иностранных рынках, компенсация расходов на получение сертификатов, которые необходимы для экспорта той или иной продукции, и многое другое. "Также мы помогаем им с логистикой, в том числе я говорю о компенсации расходов на транспортировку продукции", - добавила она.

"Китай - наш стратегический партнер и страна с очень емким внутренним рынком, и с китайской стороны проявляется большой интерес к такому сотрудничеству. Недавнее ослабление ковидных ограничений и предпринимаемые шаги со стороны руководства КНР в данном направлении будут, несомненно, иметь положительный мультипликативный эффект и будут способствовать росту товарооборота", - сказала Ан, выразив уверенность, что по итогам года показатели торговли между двумя странами выйдут на новый рекордный уровень.