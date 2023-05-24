Скорректированный чистый убыток Segezha Group по МСФО за I квартал сократился на 52%

Выручка компании за отчетный период снизилась на 42%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Скорректированный чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - марта 2023 года составил 3,8 млрд рублей против 7,8 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 42%, до 18,7 млрд рублей, однако по сравнению с четвертым кварталом 2022 года этот показатель увеличился на 10%.

Показатель OIBDA продемонстрировал снижение на 91% в годовом сравнении, до 1,1 млрд рублей. По отношению к четвертому кварталу прошлого года рост показателя достиг 9%. Рентабельность по OIBDA составила 6%.

Показатель САРЕХ в годовом выражении уменьшился на 57%, до 1,7 млрд рублей, а в квартальном - вырос на 43%, в связи с реализацией опциона по выкупу долей банков в проекте "Сегежа Запад". Объем долговых обязательств на 31 марта 2023 года сократился на 1% по сравнению с 31 декабря 2022 года и составил 123,2 млрд рублей.

Ранее совет директоров лесопромышленной компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль по итогам 2022 года.

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции.