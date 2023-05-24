ФАС заявила о готовности поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов

Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, такая мера может защитить топливный рынок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм будет предложен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы поддержим этот механизм, если он будет предложен. Такая мера может защитить топливный рынок. Мы будем следить за ценами. За работу нефтяных компаний отвечает Минэнерго, если от них инициатива будет, мы поддержим", - сказали в пресс-службе ФАС.

Говоря о ситуации на ценовом рынке нефтепродуктов, в ведомстве отметили, что пока в рознице цены стабильны, на бирже был рост.

"И мы уже предлагали увеличить биржевые продажи бензина до 15%", - напомнили в службе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщало, что власти РФ обсуждают возможность временного запрета на экспорт топлива, чтобы избежать его дефицита и продолжения роста цен.

На прошлой неделе биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновляла исторический максимум четыре дня подряд. По итогам торгов 19 мая его стоимость превысила 61,7 тыс. рублей за тонну.