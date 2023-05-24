В ЦРПТ назвали избыточной инициативу ввести заградительные пошлины на иностранные БАД

В Центре развития перспективных технологий отметили, что нужно ориентироваться на интересы потребителя

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инициатива ввести заградительные пошлины на иностранные БАД является избыточной, в настоящее время нет необходимости лишать потребителей привычной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"В первую очередь, нужно ориентироваться на интересы потребителя, не видим необходимости лишать его привычной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции, вводя дополнительные ограничения или сборы. К тому же заградительная пошлина не решит проблемы, когда товар ввозится в страну якобы для собственного потребления без уплаты сборов, а потом реализуется в розничном звене", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦРПТ, ситуация с подделками на рынке БАД сегодня действительно очень сложная. По данным исследования Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет около 50%. На рынке присутствует множество недобросовестных игроков, которые не прошли лицензирование и сертификацию и занимаются розничным импортом БАДов из-за рубежа. Вместе с тем многие легальные производители ввозят в Россию свою продукцию законно и с соблюдением всех требований, это качественные и проверенные БАД, подчеркивается в сообщении.

Чтобы изменить ситуацию и пресечь возможность торговли незарегистрированными препаратами в России, планируется ввести цифровую маркировку БАД. Она показала высокую эффективность во всех товарных группах, что позволяет говорить о том, что в БАД она также будет эффективна. Притом система маркировки работает в тесной интеграции с Федеральной таможенной службой, указали в ЦРПТ.

Поэтому ввезти немаркированную продукцию как БАД не получится, так же как и отмаркировать незарегистрированный в Роспотребнадзоре БАД, подчеркнули в центре.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на авторов инициативы из Национального союза защиты прав потребителей сообщила, что российские власти обсуждают возможность ввода заградительных пошлин в 220% на БАД из недружественных стран. В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре подтвердили изданию, что позиция правительства по этому вопросу "прорабатывается". Мера может коснуться таких крупных производителей, как Stada, Solgar, Unipharm, отмечает газета.