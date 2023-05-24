Минфин заявил о продолжении обсуждения предложений по налогам нефтяников

Замглавы ведомства Сазанов затруднился уточнить, успеет ли кабмин внести соответствующие предложения в Госдуму до конца сессии

МОСКВА , 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ продолжает обсуждение комплекса вопросов по налогообложению нефтяного сектора, в том числе корректировку демпфера, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Вопрос обсуждается в правительстве. Там просто не только вопросы по демпферу обсуждаются. Там более комплексные вопросы. Пока окончательных решений нет", - сказал он. Сазанов затруднился уточнить, успеет ли кабмин внести соответствующие предложения в Госдуму до конца этой сессии.

Комментируя недавнее поручение президента РФ до 30 июня уточнить дополнительные индикаторы при определении цены на нефть для налогообложения, Сазанов пояснил, что речь идет об использовании котировки нефти Urals, рассчитываемой на базе внебиржевых индексов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. "Это биржевой индикатор Санкт-Петербургской биржи. Мы такое предложение сделали. Там как появится методология его расчета, как она будет усовершенствована. Мы готовы будем учесть его в налоговом законодательстве", - сказал замминистра.

Он добавил, что информация по возможному изменению налогообложения нефтяников будет опубликована после того, как кабмин определится с вариантом корректировок.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что министерство предлагает изменить один из коэффициентов расчета демпфера для нефтяников и готовится внести в Госдуму законопроект о корректировке этого механизма, по которому нефтяники, как правило, получали выплаты из бюджета. Силуанов подчеркивал, что сейчас именно топливный демпфер обеспечивает высокую маржинальность НПЗ. Корректировка, в случае ее принятия, будет действовать с начала июля 2023 года по июль 2024 года. Она позволит снизить выплаты в два раза, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц.

Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее отмечал, что предлагаемые правительством меры по корректировке топливного демпфера, которые в два раза сократят выплаты нефтяникам по этому механизму, не приведут к росту цен на АЗС выше уровня инфляции. Вице-премьер России Александр Новак говорил ТАСС, что корректировка демпфера не приведет и к убыточности НПЗ.