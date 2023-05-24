Расписки Ozon на Мосбирже растут более чем на 3%

Акции компании растут на фоне публикации отчетности по МСФО за I квартал 2023 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стоимость расписок Ozon в ходе торгов на Московской бирже росла на 3,3% - до 1 799,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 15:20 мск. Акции компании растут на фоне публикации отчетности по МСФО за I квартал 2023 года.

По данным биржи на 15:40 мск, расписки Ozon торгуются на уровне 1 796,5 рубля за бумагу (+3,13%).

Ранее в компании сообщили, что Ozon в I квартале 2023 года получил 10,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 19,1 млрд рублей годом ранее. Как пояснили в компании, это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки маркетплейса (на 47%).

О компании

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. Фирменная сеть Ozon насчитывает более 16 тыс. пунктов выдачи заказов, которыми управляют партнеры-франчайзи.