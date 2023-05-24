"Соллерс" планирует собирать до 10 тыс. грузовиков Argo в год

В компании рассчитывают на такие показатели в перспективе пяти лет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Соллерс" в перспективе пяти лет сможет собирать до 10 тыс. малотоннажных грузовиков Argo в год на площадке УАЗа, сообщили в пресс-службе компании.

Компания "Соллерс" приняла решение о запуске производства рамных автомобилей на площадке УАЗ, где будут создаваться новые мощности для выпуска коммерческих авто. Первым проектом станет организация производства малотоннажных грузовиков Sollers Argo.

"Сборка этой модели уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа в рамках отдельного юридического лица - ООО "Соллерс карго". <> Плановые мощности для производства данной модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас на территории завода в Ульяновске завершаются строительно-монтажные работы по запуску производства полного цикла, включая сварку, окраску кабины и сборку грузовика Argo.

"Развитие промышленной площадки в Ульяновске остается одним из стратегических приоритетов группы "Соллерс" <…>, мы приняли решение создавать в индустриальном парке УАЗа новые мощности для производства коммерческих автомобилей с рамной конструкцией, при этом задействуя имеющуюся инфраструктуру Ульяновского автомобильного завода", - отметил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящий момент производство модели Argo наряду с моделью Atlant осуществляется на собственном заводе компании "Соллерс" в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Сборочное производство обеих моделей стартовало в конце ноября, а продажи начались в декабре 2022 года.