Алиханов заявил, что запрет работы польских перевозчиков не затронет регион

По словам губернатора Калининградской области, вопрос проработан с МИД и Минтрансом России

КАЛИНИНГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Запрет на работу на территории России польских перевозчиков не затронет Калининградскую область. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.

"Польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область. С учетом нашей географии на регион не будет распространен запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос", - написал Алиханов.

Госдума 23 мая приняла обращение к правительству России, в котором призывает в ответ на антироссийскую политику властей Польши запретить транзит польских фур через российскую территорию и заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо.

Калининградская область не имеет прямого сухопутного сообщения с основной территорией России и отделена от нее границами Литвы и Польши.