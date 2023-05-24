Молодые специалисты саратовских промпредприятий получат единовременную выплату

Специалистам с высшим образованием выплатят по 350 тыс. рублей

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Единовременную выплату установили для молодых специалистов, устраивающихся на работу на промышленные предприятия в Саратовской области. Законопроект в среду в двух чтениях приняли депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"При устройстве на предприятие нашего промышленного комплекса они смогут получить единоразовую выплату. Для высшего образования - 350 тыс. рублей, это инженерные специальности. Для среднего образования - 200 тыс. рублей", - сказал депутат Станислав Денисенко.

По его словам, сейчас дефицит кадров в промышленном комплексе России составляет около 35%. В Саратовской области также есть нехватка специалистов. Парламентарий отметил, что закон позволит материально стимулировать специалистов работать в сфере промышленного комплекса.