МЭР разрабатывает методологию климатических проектов в энергетике

В ведомстве сообщили, что это поможет снизить количество выбросов в самой энергоемкой отрасли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработает универсальные инструменты для расчетов "базовой линии" и эффектов реализации климатических проектов в энергетике. Методология реализации проектов поможет снизить количество выбросов в самой энергоемкой отрасли, говорится в сообщении министерства.

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на Евразийском экономическом форуме заявил, что для грамотного планирования государственной климатической политики важно иметь собственные оценки экономической эффективности принимаемых мер. Для этого в 2022 году Минэкономразвития приступили к реализации "Важнейшего инновационного проекта государственного значения" по климату (ВИП ГЗ). "Для нас это создание и развитие Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Фундаментальная задача этого мегапроекта - создать российскую модель глобального климата, не только России, но и всего мира. Прикладная задача - анализ и прогнозирование воздействия изменения климата на экономику", - отметил Торосов, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что результаты ВИП ГЗ будут использоваться как для планирования адаптации к изменениям климата и оценки ее эффективности, так и для оценки результативности мер декарбонизации, ее социальных и экономических эффектов. При этом наработки, которые Россия получит от реализации проекта могут быть полезны странам - партнерам по ЕАЭС. В частности, речь идет о прогнозах климатических изменений, связанных с ними рисках для стран ЕАЭС, оценке антропогенного и природного факторов в изменениях климата, потенциала экосистем для предотвращения изменений климата и адаптации, подборе оптимальных мер адаптации и декарбонизации с учетом эффектов для климата, экономики и социальной сферы и других темах, отмечается в сообщении.

Первый замглавы Минэкономразвития в ходе своего выступления также отметил, что Россия является ответственным участником Парижского соглашения по климату и взяла на себя амбициозные обязательства по ограничению нетто-выбросов и в итоге, к 2060 году - выход на углеродную нейтральность (выбросы полностью компенсируются поглощением). По словам Торосова, для исполнения взятых обязательств в стране уже сформировано углеродное регулирование (296-ФЗ, подзаконные акты), создана инфраструктура ("зеленая" таксономия, реестр выбросов, верификаторы), запущен пилотный проект по квотированию выбросов на Сахалине. Кроме того, в России создана система добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц: утверждены критерии климатического проекта, создан институт национальных верификаторов (14 организаций) и реестр углеродных единиц.