Расписки TCS Group на Мосбирже росли более чем на 5%

Котировки ускорили рост на фоне публикации отчетности по МСФО за I квартал 2023 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стоимость расписок TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - в ходе торгов на Московской бирже росла на 5,27% - до 3 305 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:42 мск. Котировки ускорили рост на фоне публикации отчетности по МСФО за I квартал 2023 года.

По данным биржи на 17:50 мск, бумаги компании замедлили рост и торговались на уровне 3 271 рубля за бумагу (+4,19%).

Ранее в TCS Group сообщили, что чистая прибыль группы по МСФО за І квартал 2023 года составила 16,2 млрд рублей, что в 11,5 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.