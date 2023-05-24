Запасы нефти в США за неделю сократились на 12,5 млн баррелей

По данным Минэнерго страны, на 19 мая они составили 455,2 млн баррелей

ТАСС, 24 мая. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 12,5 млн баррелей и на 19 мая 2023 года составили 455,2 млн баррелей, говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 3% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для этого времени года.

По данным на 17:47 мск, июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 1,02% - до $78,29 за баррель, в то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле росла на 0,98% - до $74,41 за баррель.