Миланская биржа закрылась большим падением основного индекса из-за опасений дефолта США

Торговая площадка показала худший результат из всех европейских

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Работа Миланской биржи закрылась в среду значительным падением основного индекса FTSE MIB на 2,39% до 26 524 пунктов по итогам торгов, которые на протяжении всего дня находились в негативном поле. Как отмечает агентство ANSA, миланская торговая площадка показала худший результат из всех европейских, также негативных, на фоне опасений дефолта в США.

Потери капитализации в среду на европейских биржах оценивается €227 млрд, из них только на Миланской бирже - 14 млрд.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.