24 мая, 17:14

Миланская биржа закрылась большим падением основного индекса из-за опасений дефолта США

Vittorio Zunino Celotto/ Getty Images
Здание Миланской биржи
© Vittorio Zunino Celotto/ Getty Images

Торговая площадка показала худший результат из всех европейских

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Работа Миланской биржи закрылась в среду значительным падением основного индекса FTSE MIB на 2,39% до 26 524 пунктов по итогам торгов, которые на протяжении всего дня находились в негативном поле. Как отмечает агентство ANSA, миланская торговая площадка показала худший результат из всех европейских, также негативных, на фоне опасений дефолта в США.

Читайте также
Индексы на фондовой бирже в Нью-Йорке снижаются на фоне ситуации с госдолгом СШАГлава МВФ рассчитывает, что США в ближайшее время найдут способ повысить потолок госдолга

Потери капитализации в среду на европейских биржах оценивается €227 млрд, из них только на Миланской бирже - 14 млрд.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. 

Теги:
СШАИталия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация