В Якутии акселерационная программа поддержала свыше 50 стартап-проектов

Сумма финансирования составила свыше 90 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Поддержка 54 стартап-проектов была обеспечена акселерационной программой "Б8" с момента запуска в Якутии в 2019 году на сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщил в четверг министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

"В Республике Саха (Якутия) с 2019 года осуществляет деятельность фонд развития инноваций, который реализует акселерационную программу "Б8". <…> С 2019 года по 2022 год проведено 8 потоков акселератора "Б8", профинансировано 54 проекта на общую сумму 90,6 млн рублей", - сказал Семенов, выступая на площадке форума "Российская креативная неделя. Дальний Восток" во Владивостоке.

Министр уточнил, что участники в рамках акселерационной программы получают трехмесячную интенсивную программу обучения, менторскую поддержку, а также финансирование до 2 млн рублей на развитие.

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) - некоммерческая организация, что является наиболее эффективной организационно-правовой формой для финансовой поддержки стартапов на ранней стадии развития. Фонд действует по модели эндаумент-фонда, сохраняя средства на долгосрочный период для оказания помощи большому количеству проектов.

В Якутии действует единая инновационная экосистема, в которую входят местные технологичные компании, образовательные учреждения, корпорации и финансовые институты развития. Среди них технопарк "Якутия", IT-парк, региональный центр инжиниринга, Арктический инновационный центр, венчурная компания "Якутия", фонд развития инноваций региона, Северо-Восточный федеральный университет и другие.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.