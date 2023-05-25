Спрос россиян на отдых в Риме в июне вырос почти в четыре раза

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, спрос на размещение в гостиницах Мадрида и Бодрума вырос в три раза

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россияне бронируют отели в Риме на июнь 2023 года почти в четыре раза чаще, чем годом ранее, спрос на размещение в гостиницах Мадрида и Бодрума вырос в три раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Первую строчку рейтинга занял Рим: в столице Италии туристы выбирают жилье для отпуска почти в четыре раза чаще, чем в июне прошлого года. Следом идут Мадрид и Бодрум: спрос на оба города вырос в три раза", - рассказали эксперты.

Кроме того, в 2,7 раза стали популярнее путешествия в Стамбул и Венецию, в 2,6 раза увеличилась востребованность Барселоны, в 2,1 раза - Тбилиси, в два раза - балийского города Убуд и турецкого Мармариса. Замыкает десятку рейтинга Ереван: в этом году в столице Армении собираются останавливаться на 88,5% чаще, чем год назад. Также вырос спрос на отдых в Милане (на 42,1% больше отельных бронирований), Фетхие (+40%), Бангкоке (+33,9%), Белграде (+33,6%), Флоренции (+33,5%), Лиссабоне (+33,3%), Амстердаме и Афинах (+20%), Париже (+15,4%) и Паттайе (+14,3%), отметили в сервисе.