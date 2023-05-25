РФ продолжит увеличивать поставки нефти и нефтепродуктов Индии с 32 млн тонн в 2022 году

По словам вице-премьера Александра Новака, за счет удлинения транспортной составляющей появились большие издержки на доставку продукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия в прошлом году поставила Индии 32 млн тонн нефти и нефтепродуктов и продолжит наращивать поставки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Известия".

"Среди стран, куда пойдут дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов - в первую очередь, Китай, Индия. Раньше в Индию эту продукцию мы практически не поставляли, но в прошлом году экспорт туда составил 32 млн тонн, в этом году будет еще больше. Эти рынки для нас дружественные", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что за счет удлинения транспортной составляющей появились большие издержки на доставку продукции.

По словам Новака, если раньше РФ поставляла западным странам около 225 млн тонн нефти и нефтепродуктов, то в 2022 году перенаправила с западного на Азиатско-Тихоокеанское направление дополнительно около 40 млн тонн. В этом году будет перенаправлено 140 млн тонн, и около 80 млн тонн останется на западных рынках.

"Почему останется, несмотря на введение эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу? Дело в том, что для Венгрии, Словакии, Чехии сделаны ряд исключений, есть исключения также для Болгарии, ну и плюс действуют очень интересные санкционные ограничения, касаемые нефтепродуктов. Например, что если наша нефть переработана на других рынках, она может поставляться затем в Европу, либо если наша нефть и нефтепродукты смешиваются с какими-то другими нефтепродуктами, то применяется тот же принцип. Наши "партнеры" оставили таким образом для себя лазейку", - пояснил он.