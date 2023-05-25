Более 440 вариантов применения искусственного интеллекта разработали в Москве

С их помощью все желающие могут найти идеи для оптимизации бизнес-процессов и при импортозамещении

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Столичные разработчики создали больше 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах. Их можно применить в оптимизации бизнес-процессов и при импортозамещении, сообщила ТАСС в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Каталог решений опубликован в базе знаний ИИ на портале о технологиях ict.moscow. Среди готовых предложений есть, например, голосовой помощник для сайтов, платформа для проверки подлинности видеороликов и система контроля качества работы сотрудников.

"Московские разработчики создали больше 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта в различных сферах. С их помощью все желающие могут найти идеи для оптимизации бизнес-процессов и заменить зарубежные цифровые продукты отечественными. Москва - один из лидеров по внедрению современных решений. Сегодня искусственный интеллект активно применяется в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Мы продолжаем анализировать лучшие отечественные и международные практики и адаптировать их под потребности мегаполиса", - сказала Сергунина.

База знаний об искусственном интеллекте - это часть информационной инфраструктуры Москвы для делового сообщества и специалистов IT-отрасли. Она была создана в 2020 году при экспертной поддержке столичного департамента информационных технологий. В ней помимо готовых решений собраны российские и международные практики, описание применения ИИ, исследования и новости мировой индустрии. С момента запуска платформу посетили свыше полмиллиона раз, а сам проект получил спецприз профильной российской премии, подчеркнули в пресс-службе департамента информационных технологий.

"В 2023 году раздел обновили, дополнив информацией о реализованных в последние годы в разных странах мира проектах. За три года база знаний пополнилась 1 тыс. примеров применения ИИ. Каждый сценарий сопроводили описанием и информацией о том, кто, когда и где его использовал. В основу легли отчеты, аналитика и данные ведомств. Отдельное внимание уделили исследовательским проектам, изучающим возможности искусственного интеллекта", - добавили в профильном департаменте.

Кроме того, на портале любая компания может поделиться своим опытом внедрения ИИ, а любой разработчик - дополнить витрину готовыми решениями. База знаний представляет собой открытую площадку для обмена опытом, поиска новых идей и обобщения отраслевых знаний, заключили в пресс-службе департамента информационных технологий.