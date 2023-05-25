Стартовая цена лота составляет 190 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк "Открытие" выставил на торги нефтедобывающую компанию "Харьяга". Стартовая цена лота составляет 190 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"На площадке "Росэлторг" (организатор торгов) стартовал прием заявок на покупку 100% доли в уставном капитале ООО "Харьяга" и ее обязательств перед банком "Открытие". Стартовая стоимость лота - 190 млн рублей, - отмечается у сообщении. - ООО "Харьяга" принадлежат две лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Красноярском крае на территории Эвенкийского муниципального района в пределах Шушукского участка".

По данным банка, одна из лицензий - на разведку и разработку участка площадью 448 кв. км сроком до 2029 года, другая - на геологическое изучение участка площадью 1 653,4 кв. км сроком до 2025 года.

В настоящее время "Харьяга" находится на этапе разработки проектно-сметной документации по бурению скважин. В рамках второго этапа геологоразведочных работ планируется бурение двух-трех скважин, следует из пресс-релиза.

Торги по компании "Харьяга" пройдут 5 июля в 11:00 по Москве на сайте АО "Единая электронная торговая площадка". Прием заявок на участие в аукционе - до 16:00 мск 23 июня 2023 года.