В Москве инвестор построит общественно-деловой комплекс в составе ТПУ "Кунцевская"

Площадь здания составит 30 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Общественно-деловой комплекс появится в составе транспортно-пересадочного узла "Кунцево" в Москве, площадь здания составит 30 тыс. кв. м. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестор построит общественно-деловой комплекс с офисами, магазинами, кафе, культурно-досуговыми объектами и парковкой на западе столицы. Площадь здания составит 30 тыс. кв. м. Благодаря появлению коммерческих объектов будут созданы новые рабочие места, также у москвичей появится возможность получать необходимые услуги в шаговой доступности от метро", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что для строительства комплекса город предоставил инвестору ООО "ТПУ "Кунцевская" в аренду земельный участок в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Транспортно-пересадочный узел формируется на базе трех одноименных станций московского метрополитена "Кунцевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии.

"Для строительства общественно-делового комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет без проведения торгов земельный участок площадью 1,17 га на Молдавской улице. В течение этого времени он должен завершить возведение объекта", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты - это особый статус. Получить его могут производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры и спорта. Для возведения таких объектов город с 2016 года предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов. Благодаря этому в столице развивается городская инфраструктура и создаются новые рабочие места.