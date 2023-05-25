Госдума рекомендовала Счетной палате до июля проверить деятельность "Почты России"

Аудит должен состояться в рамках контроля за реализацией послания президента РФ Федеральному собранию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума рекомендовала Счетной палате проверить деятельность "Почты России" до июля 2023 года. Такие данные содержатся в дорожной карте реализации рекомендаций и поручений Государственной думы по итогам рассмотрения отчета о работе Счетной палаты в 2022 году (есть в распоряжении ТАСС).

Аудит "Почты России", по предложению депутатов, должен состояться в рамках контроля за реализацией послания президента РФ Федеральному собранию.

Кроме того, Счетная палата оценит ход и результаты реализации мероприятий по оздоровлению реки Волги в мае-декабре 2023 года. Также проконтролирует выполнение положений послания президента Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года.