В Росфинмониторинге заявили, что Россия следует обязательствам в FATF

Как отметили в ведомстве, оснований для попадания РФ в штрафные списки Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег нет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия добросовестно исполняет все обязательства как государство - член Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Оснований для попадания России в штрафные списки FATF нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о риске включения России в так называемые черный или серый штрафные списки FATF, что грозит тяжелыми последствиями для финансовой системы страны и осложнит операции по внешней торговле.

"В "черный" и "серый" списки FATF попадают юрисдикции со стратегическими недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. РФ неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств как государства - члена FATF. В частности, оценка системы ПОД/ ФТ/ФРОМУ Российской Федерации от 2019 года подтвердила ее статус как одной из самых развитых в мире. Более того, эти обязательства по-прежнему продолжают исполняться в полном объеме и представляются подтверждения ее дальнейшего совершенствования", - сообщили в Росфинмониторинге в ответ на соответствующий запрос.

В ведомстве отметили, что в настоящее время Россия сталкивается с игнорированием запросов и даже направляемой по ее инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории, а также в которых потерпевшими являются граждане этой юрисдикции. "Такая политизация антикриминальных мер лишь усугубляет трансграничные угрозы финансовой безопасности. Исходим из того, что необходимо сохранить технический и политически нейтральный статус FATF, роль которой сложно переоценить в глобальной архитектуре финансовой стабильности, и прекратить использование этой площадки как инструмента геополитической борьбы в угоду отдельным юрисдикциям", - указали в Росфинмониторинге.

В Финансовой разведке отметили, что "политизированное решение по приостановке членства России безосновательно и прямо противоречит как правовым основам FATF, так и целям борьбы с финансовыми преступлениями". "В частности, подобная или дальнейшая политизация дискредитирует FATF, нарушая международное антикриминальное сотрудничество, которое не должно зависеть от политики", - полагают в Росфинмониторинге.

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ - система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.