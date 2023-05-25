Главред "МК" предложил приравнять электронные СМИ к IT-компаниям в части льгот

Они занимаются схожими вещами, но получают совершенно разные объемы поддержки от государства, отметил Павел Гусев

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Электронные СМИ необходимо приравнять к IT-компаниям в части получения льгот, так как они занимаются схожими вещами, но получают сейчас совершенно разные объемы поддержки от государства. С таким предложением в четверг выступил главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

"Реальные меры поддержки СМИ - это, как мы считаем, приравнять в части льгот редакции электронных СМИ к IT-компаниям. СМИ можно сравнить с IT-компаниями. Но эти компании получили все возможные льготы, а мы занимаемся, в общем-то, параллельно IT-системами в сфере информационных технологий, но практически ничего не получаем. Мы сами создаем электронные средства дистрибуции контента, занимаемся защитой от киберугроз, однако меры поддержки, льготы, несоизмеримы", - сказал он на круглом столе "Положение печатных СМИ в новой информационной среде: трудности и задачи" в Совете Федерации.

Для редакции печатных СМИ также необходимо отменить экологический сбор, уверен Гусев. "Мы платим просто ни за что 5% от всех своих доходов за экологический сбор. Якобы те непроданные газеты и журналы кто-то утилизирует. Это было актуально еще тогда, когда каждый гражданин СССР выписывал газеты, тогда была огромная масса макулатуры, но сейчас этого нет вообще, но 5% с нас снимают. Мы уже такое письмо писали, и в правительстве Российской Федерации оно рассматривается, но хотелось бы получить поддержку", - добавил он.

По словам Гусева, в рамках поддержки отрасли необходимо также обнулить таможенные пошлины на ввоз импортных материалов для графической отрасли: мелованную бумагу, краску, химические добавки, полиграфические пластины, оборудование и запасные части. Также важно запустить отечественное производство всех необходимых для полиграфической отрасли компонентов.

"Все полиграфические предприятия работают на импортном оборудовании в Российской Федерации. В такой стране, как Российская Федерация, которая имеет многолетние читательские традиции и огромное количество потребителей печатной продукции, стратегически недопустимо отсутствие собственных мощностей по производству. Нужно внести в государственную программу импортозамещения запуск отечественного производства всех необходимых для полиграфической отрасли компонентов", - заключил он.