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25 мая, 12:20,
обновлено 25 мая, 12:43

В РФ до 2030 года развернут не менее 10-15 проектов в сфере высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Не менее 10-15 мегапроектов по производству отдельных видов высокотехнологичной продукции будет развернуто в России в 2023-2030 годах, следует из концепции технологического развития до 2030 года, опубликованной на сайте кабмина РФ.

"В 2023-2030 годах будет развернута реализация не менее 10-15 мегапроектов, прежде всего в указанных отраслях промышленности", - говорится в документе. Речь идет о реализации крупнейших проектов по выпуску линеек нового сложного оборудования, мобильной техники и лекарственных средств в таких отраслях, как авиа- и судостроение, электронная и радиоэлектронная промышленность, двигателестроение, железнодорожное и транспортное машиностроение, станкостроение, фармацевтическая промышленность.

Так, одной из целей концепции является технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем. Показателем достижения этой цели к 2030 году, в частности, является рост доли высокотехнологичной продукции, произведенной в России, в общем объеме ее потребления до 75%. 

Теги:
Россия
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