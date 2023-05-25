Число резидентов "Сколково" по итогам 2022 года выросло на 9%

Средневзвешенный процент исполнения ключевых показателей эффективности составил 112,6%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество компаний-резидентов инновационного центра "Сколково" выросло на 9% и составило 3,5 тыс. организаций по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Число резидентов "Сколково" на конец 2022 года выросло на 9% и составило 3,5 тыс. компаний. По состоянию на 2022 год им удалось создать свыше 79 тыс. рабочих мест. Более 70% стартапов имеют выручку. Темпы роста выше среднего показали участники кластеров ИТ и Промтех. Объем уплаченных налогов в московский бюджет составил 20,1 млрд рублей", - говорится в сообщении, распространенном по итогам собрания совета директоров фонда "Сколково", на котором были приняты результаты деятельности организации за прошлый год.

Средневзвешенный процент исполнения ключевых показателей эффективности составил 112,6%.

"Команда фонда достигла поставленных КПЭ, несмотря на очень сложный внешний контекст. Сегодня нам нужно сосредоточиться на поиске новых возможностей и новых партнерств. Большие возможности связаны с взаимодействием с правительством Москвы, в том числе для формирования передовой городской среды и кампуса "Сколтеха". Очень сильный партнер - Сбер, который активно занимается разработкой перспективных технологий, в создании и развитии которых также могут принимать более активное участие резиденты "Сколково", - приводит пресс-служба госкорпорации слова ее председателя, главы совета директоров фонда "Сколково" Игоря Шувалова.

Выручка резидентов "Сколково" в прошлом году увеличилась на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. Совокупный объем внебюджетных инвестиций в технологические компании составил 37,1 млрд рублей, также уточнили в ВЭБ.РФ.

Влияние санкций

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дрозов, комментируя итоги года, отметил, что беспрецедентное санкционное давление не смогло помешать резидентам инновационного центра достичь успеха. Большинство из них "показали блестящие результаты".

"Среди историй успеха выход на IPO двух резидентов. Наиболее мощное размещение показала компания Whoosh, лидер рынка кикшеринга, которая привлекла на бирже 2,1 млрд рублей. Компания Genetico, разработчик инновационных решений для диагностики, профилактики и лечения генетических заболеваний, разместилась на 178 млн рублей. В текущей ситуации есть определенный интерес частных инвесторов к инновационному сектору. Думаю, в ближайшие годы мы увидим еще несколько успешных размещений технологических компаний на бирже", - приводятся слова Дроздова в сообщении пресс-службы фонда "Сколково".

Компании-резиденты "Сколково" в прошлом году получили 950 патентов, из которых 297 - на территории иностранных государств.

"Экспортная выручка превысила 30 млрд рублей, продукция сколковских стартапов представлена в 102 странах. Топ направления экспорта - страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан", - уточняет пресс-служба фонда.

Количество региональных операторов фонда в прошлом году увеличилось до 24 за счет ИНТЦ "Валдай" (Великий Новгород), "Т.Парк Fabrika" (Астрахань), ИЦ "Аквариум" (Краснодар) и технопарка "Нобель" (Ижевск).