Россельхозбанк спрогнозировал рост рынка органической продукции в РФ на 10-12% в год

Как отмечают в банке, ретейлеры добавляют в ассортимент органические продуктовые линейки и размещают "зеленую" продукцию поставщиков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россияне проявляют все больший интерес к органической продукции, этот рынок будет расти на 10-12% в год. Об этом сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Денис Константинов в ходе X Невского экологического форума.

"По оценкам аналитиков Россельхозбанка, в ближайшие годы российский рынок органической продукции будет расти со средним темпом 10-12% в год. Банк активно участвует в развитии Агропромышленного сектора - за 23 года объем финансирования отрасли составил 13,8 трлн рублей, в том числе и представителям органического сельского хозяйства. С 2021 года банк обеспечил поддержку производителей органической продукции на сумму 9,4 млрд рублей", - сказал Константинов на сессии "Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество".

Как отмечают в банке, интерес россиян к "органике" растет с каждым годом - крупные ретейлеры добавляют в ассортимент органические продуктовые линейки, а также размещают на полках супермаркетов "зеленую" продукцию поставщиков. Появляются новые производители органических продуктов, в том числе фермеры, каждый из которых может пройти добровольную сертификацию в независимых аккредитованных организациях и получить соответствующий сертификат и возможность размещать маркировку "органик" на упаковке продукции.

Россельхозбанк участвует в развитии органического производства в России как посредством финансовой поддержки производителей, так и через собственную экосистему. С 2020 года на маркетплейсе фермерской продукции "Свое родное", основанном банком, фермеры реализовали свыше 5 тонн органической продукции. Также в 2020 году РСХБ совместно с Минсельхозом России, региональными органами власти и бизнесом, запустил "Школу фермера", образовательный проект проходит в 56 регионах страны на базе аграрных вузов, его выпускниками стали 3,4 тыс. фермеров.

В 2021 году РСХБ учредил фонд "Органика" для поддержки проектов по развитию органического производства в России. В рамках реализации деятельности фонда разработана цифровая карта органики, на которой размещены более 1 тыс. товаров, 238 производителей из 58 регионов России. В 2022 году прошел конкурс на возмещение затрат по сертификации органической продукции: 19 производителей получили гранты банка на сумму 4,2 млн рублей.

"РСХБ занимается продвижением фермерской продукции на таких крупных федеральных и региональных мероприятиях, как "Золотая осень", "Всероссийский день поля", "ЭкоГородЭкспо" и других. В этом году банк совместно с партнерами Советом Федерации, правительствами Российской Федерации и города Санкт-Петербург, Минсельхозом России, Минприроды России, Роскачеством в рамках X Невского международного экологического конгресса впервые проводит Всероссийскую ярмарку органической продукции, которая объединит 60 ведущих производителей органической продукции со всей России и познакомит посетителей мероприятия с разнообразием "зеленой" продукции. Мы уверены, выставка станет драйвером дальнейшего развития российского органического производства", - сказал Константинов.