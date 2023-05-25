В "Северстали" заявили о существенном изменении маржинальности портфеля

Директор компании по связям с госорганами Андрей Леонов напомнил, что на ситуацию на рынке стали влияют не только курсы валют, но и тарифы на перевозки, пропускная способность логистических путей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Маржинальность портфеля "Северстали" существенно изменилась, так как премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. Компания сохраняет загрузку предприятий, однако прибыли, которая была у компании в предыдущие годы, нет, сообщил ТАСС директор "Северстали" по связям с госорганами Андрей Леонов.

"По большей части премиальные продукты были рассчитаны на европейский рынок. Мы надеемся, что сейчас в связи с импортозамещением ситуация будет меняться, уже видим первые признаки. <...> Сама маржинальность нашего портфеля изменилась существенно. Загрузка у нас есть, но те прибыли, которые мы получали в предыдущие годы, их нет", - рассказал Леонов. Кроме того, он напомнил, что на ситуацию на рынке стали влияют не только курсы валют, но и тарифы на перевозки, пропускная способность логистических путей.

Ранее сообщалось, что около 80% продукции "Северсталь" поставляет на внутренний рынок, и только 20% идет на экспорт. Генеральный директор компании Александр Шевелев заявлял, что "Северсталь" не отказывается от реализации продукции на рынках дальнего зарубежья. Однако, по его оценкам, логистические затраты, которые возникают при доставке продукции на рынки Индии и Китая, составляют до 40-50% от конечной стоимости металлопродукции.

2 марта 2022 года компания сообщила о прекращении поставок стальной продукции в страны Евросоюза после того, как ЕС ввел санкции в отношении основного акционера и председателя совета директоров компании Алексея Мордашова в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. В июне 2022 года Минфин США ввел санкции против компании.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.