В Якутске пройдет форум "Цифровой алмаз"

Впервые мероприятие прошло в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Форум "Цифровой алмаз", прошедший впервые в Якутске в 2022 году и объединивший лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, пройдет и в этом году, сообщил в пятницу ТАСС глава Якутии Айсен Николаев на форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток".

"По согласованию с Министерством цифрового развития [связи и массовых коммуникаций] страны, с Максутом Игоревичем [Шадаевым] приняли решение, что мы в этом году тоже будем проводить. Я считаю, что в дальнейшем на Дальнем Востоке такое мероприятие, посвященное развитию цифровизации, безусловно, нужно", - сказал Николаев.

Он отметил, что интерес, проявленный у экспертов и участников к форуму, в прошлом году подтвердил необходимость его проведения.

В 2022 году форум прошел в Якутске 25-26 ноября. Форум посвятили современным технологиям, цифровым медиа и игровой индустрии. Основной идеей форума стало объединение лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов в обсуждении перспектив развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр в новой экономической реальности. На форум зарегистрировалось свыше 1 тыс. человек более чем из 50 регионов РФ.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.