Государство поможет стартапам, финансируя компании по инвестированию в малый бизнес

Как сообщил заместитель гендиректора Фонда инфраструктурных и образовательных программ Даниил Ковальчук, речь идет о беспроцентном займе до 1,5 млрд рублей на срок до 10 лет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Государство расширяет поддержку студенческих университетских стартапов, создавая компании по инвестированию в малый бизнес (КИМБ). Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Даниил Ковальчук на сессии питчинга студенческих стартап-проектов в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП). Презентации прошли на площадке конференции Startup Village Фонда "Сколково".

Речь идет о беспроцентном займе до 1,5 млрд рублей на срок до 10 лет. Инвесторы, которые приходят управлять этими деньгами, должны вложить собственные средства в соотношении не менее чем один к девяти, то есть на рубль частных денег государство довносит еще девять рублей, рассказал Ковальчук. Таким образом, отметил топ-менеджер ФИОП, КИМБ призваны помочь стартапам преодолеть так называемую долину смерти - период, когда разработка требует затрат, но еще не начала приносить доход.

"В нашей стране, к сожалению, очень мало инвестиций в ранние стадии стартапов. В основном инвесторы идут в более поздние, где уже есть что масштабировать. Соотношение грантов к инвестициям у нас в стране 10:1. Если брать мировой опыт, например, там обратная ситуация. Поэтому разработан инструмент, который, на наш взгляд, поможет сдвинуть эту ситуацию", - сказал Ковальчук.

В свою очередь вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Фонда "Сколково" Сергей Кржановский напомнил об уже действующей программе возмещения расходов частным инвесторам, которой можно воспользоваться в дополнение к займу. "На самом раннем жизненном этапе технологических компаний, когда в них мало кто верит из больших фондов, в игру вступают бизнес-ангелы, которые рискуют своими деньгами. Для того, чтобы поддержать таких людей, которые верят в студенческие стартапы, государство вместе со Сколково придумало эту историю - мы возмещаем 50% инвестиций бизнес-ангела, физического лица, в проекты ПУТП", - рассказал он. Для участия проекта в этой программе не менее 10% в уставном капитале стартапа должно принадлежать студенту, аспиранту, вузу, преподавателю или тому, кто закончил обучение в вузе не более трех лет назад.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок. За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тыс. усовершенствовали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских "Точек кипения". Стартовала грантовая программа "Студенческий стартап", по ней в 2022 году отобрана 1 тыс. проектов. Победители получают по 1 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать уже 1 500 стартапов.