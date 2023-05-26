В Минвостокразвития сообщили, что товарооборот между ДФО и Китаем вырос вдвое за три года

По словам главы ведомства Алексея Чекункова, объем товарооборота увеличился до $22 млрд

ТАСС, 26 мая. Товарооборот между дальневосточным регионом России и Китаем вырос в два раза за три года, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в пятницу в кулуарах "Амурэкспофорума".

"Дальний Восток и Китай за последние три года более чем удвоили товарооборот - с $10 млрд до $22 млрд", - сказал он.

Министр отметил, что важно диверсифицировать это взаимодействие. "Переходить на новый уровень технологической кооперации, замещать те ниши, которые освобождают западные компании, но делать это с взаимной выгодой", - отметил Чекунков.

На этой неделе глава Минвостокразвития посетил Китай в составе правительственной делегации, которую возглавлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе визита состоялись расширенные переговоры Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На переговорах обсуждалось наращивание торгово-экономических связей. По словам Чекункова, также обсуждалось сотрудничество в рамках международной территории опережающего развития, которую планируют создать до конца 2023 года.