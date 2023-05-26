Россия с 31 мая понизит экспортную пошлину на пшеницу до 4,525 тыс. рублей за тонну

По данным Минсельхоза, пошлина на ячмень уменьшится до 1,225 тыс. рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 31 мая по 6 июня 2023 года включительно понижается до 4,525 тыс. рублей против действующей в настоящее время ставки в размере 4,644 тыс. рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет понижена до 1,225 тыс. рублей против 1,559 тыс. рублей за тонну, пошлина на кукурузу будет повышена до 2,754 тыс. рублей против 2,566 тыс. рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $268,3 за тонну, на ячмень - $195,3 за тонну, на кукурузу - $222,6 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже.

До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.