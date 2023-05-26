"Мосэнерго" может выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 18,65 копейки на акцию

На дивиденды может быть направлено 7,41 млрд рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 18,65 копейки на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом, на дивиденды может быть направлено 7,41 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 22 июня в заочной форме.

Акционерам рекомендовано определить датой закрытия реестра на получение выплат 4 июля.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,8 тыс. Гкал ч. Электростанции ПАО "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".