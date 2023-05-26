Увеличение пропускной способности ж/д путей в РФ потребует около 2 трлн рублей

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова, источниками дополнительного финансирования может стать облигационный займ

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Проект по увеличению пропускной способности железнодорожных путей в России по направлению к морским портам потребует инвестиций на сумму порядка 2 трлн рублей. Из-за ограниченности провозных путей порты загружены только наполовину, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в пятницу.

"Нам нужно на следующем шаге расширять всю часть железных дорог, которая пойдет в сторону юга страны - мы понимаем, что будут заторы в Краснодарском крае, подходе к порту Новороссийск, нужно будет делать обходные пути. Также, соответственно, надо будет финансировать следующий шаг после Восточного полигона, аналогичных масштабов. То есть, по сути, нам нужен "Транссиб-2", - рассказал Шайхутдинов.

За январь - апрель грузооборот российских портов вырос на 11,6%, наилучшие показатели по Каспийскому бассейну - рост на 28,7%, Азово-Черноморскому - рост на 22%. При этом морские порты загружены на 47% из-за ограничений по провозной способности железных дорог. "Мы понимаем, что это, по сути, допфинансирование на сумму около 2 трлн рублей, которое должно пойти на железные дороги, для того чтобы полностью "расшить" эти истории. Источники надо обсуждать - либо это будет облигационный займ, или другие виды, но без инвестиций, безусловно, это не может двигаться", - добавил депутат.

V Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае в Башкирии 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.