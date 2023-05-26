В Сургутском районе Югры число малого и среднего бизнеса выросло в семь раз

Муниципалитет для развития бизнеса и привлечения инвестиций предоставляет гранты бизнесу на создание рабочих мест в размере до 15 млн рублей

БЕЛЫЙ ЯР /Сургутский район/, 26 мая. /ТАСС/. Количество малых и средних предпринимателей в Сургутском районе, крупнейшем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, выросло за шесть лет в семь раз, до 7,2 тыс. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сургутский район шесть лет подряд лидирует в Югре в региональном инвестиционном рейтинге среди муниципалитетов.

"Динамика количества малого, среднего предпринимательства в Сургутском районе - 1 012 за 2016 год, а 2022 год - 7,2 тыс. В шесть раз выросло их число. Объем налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в 2016 году - 99 млн рублей, а по итогам 2022 года - 394,3 млн рублей, почти в четыре раза рост. <…> Что такое 300 млн рублей прироста инвестиций - это хороший, большой универсальный спортивный зал тысячи на две квадратных метров", - сказал Трубецкой в ходе пленарной сессии на форуме "День предпринимателя Сургутского района".

Он уточнил, что муниципалитет для развития бизнеса и привлечения инвестиций предоставляет гранты бизнесу на создание рабочих мест в размере до 15 млн рублей, здесь действуют муниципальные концессии на создание социальных объектов, инвестсовет, который возглавляет действующий предприниматель, есть инвестиционные уполномоченные, разработан инвестиционный портал на пяти языках, калькулятор, позволяющий оценить рентабельность инвестпроекта, кликнув на интересующую площадку для понимания всех возможностей вложения.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов сообщил, что в настоящее время формирование передового делового климата должно быть одним из приоритетов в стране. "У нас государственные меры [развития бизнеса] должны быть лучше, чем за границей. <…> Крайне важно для этого, например, сократить количество и сроки подготовки разрешительных документов, увеличить меры поддержки и их качество. Уже в этом году планируется, что все Федеральное собрание проведет анализ полноты и качества действующих в России мер поддержки, поскольку действующие сейчас уступают целому ряду стран, например, Казахстану и Китаю", - отметил он.

По его словам, в стране сейчас важно улучшить качество государственного планирования и принятия решения, для чего нужно обновить ряд федеральных законов, в которых ничего нет про муниципальный уровень принятия решений. "Государственное планирование должно быть для понимания, во что и на какой срок вкладываем инвестиции. Чтобы избежать ситуаций, когда инвестиции оказываются невостребованными. <…> Также в законах надо учесть преференции для производителей и поставщиков из России при закупках органами власти, госкомпаниями и компаниями. Мы должны ввести запреты и ограничения на закупки импорта при наличии отечественных аналогов. Даже если она [продукция] дороже, мы должны ее приобретать", - добавил Морозов.

О форуме

Форум "День предпринимателя Сургутского района - 2023" проходит в пятницу в городском поселке Белый Яр Югры. Среди задач - обсуждение внедрения регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов, включая его реализацию на территории муниципальных образований, а также поиск новых идей и решений. Мероприятие является площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения острых вопросов для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства. Организаторы форума - администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, "Опоры России" и ТАСС.