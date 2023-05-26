МИД РФ: большинство жителей Африки ожидают роста экономического присутствия России

Посол по особым поручениям дипведомства Олег Озеров отметил, что среди африканских властей и гражданского населения сформирован исключительно позитивный образ России

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей стран Африки ожидают увеличения экономического присутствия России на материке. Такое мнение в пятницу выразил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

"Феномен культуры отмены, ненависти к России - это искусственно сформированный нарратив в англо-саксонских странах. Если же говорить об остальном мире, я могу говорить прежде всего про Африку, где сейчас часто бываю, я вам могу подтвердить: подавляющее большинство жителей Африканского континента ждут не дождутся, когда Россия туда придет. Колоссальный запрос на Россию", - сказал он на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в Сибае.

Он добавил, что среди африканских властей и гражданского населения сформирован исключительно позитивный образ России. "Сейчас формируется пул союзников, друзей России, с которыми мы должны работать засучив рукава", - отметил Озеров, уточнив, что у России есть огромный потенциал по увеличению товарооборота с африканскими странами.

В настоящее время правительство РФ работает над созданием возможности взаиморасчета в национальных валютах, выстраиванием логистики и созданием площадок для реализации товаров в Африке, заключил посол по особым поручениям МИД РФ.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае в Башкирии 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.