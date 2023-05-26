Кабмин утвердил перечень случаев применения аутентификация при помощи биометрии

Использование биометрических данных допускается, в частности, при осуществлении безналичных расчетов в сумме, не превышающей 5 тыс. рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень случаев, при которых допускается и не допускается аутентификация при помощи биометрических данных с использованием информационных систем организаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, запрет на аутентификация по биометрии действует в частности при проведении вступительных испытаний при приеме на обучение, промежуточной и итоговой аттестации в образовательных организациях, при оказании медицинской помощи, а также проведение консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента с применением телемедицинских технологий, при отпуске, в том числе дистанционном, лекарственных препаратов для медицинского применения по рецепту, предоставлении, а также при установление личности в случаях необходимости предъявить паспорт.

Использование биометрических данных гражданина допускается, в частности, при осуществлении безналичных расчетов в сумме, не превышающей 5 тыс. рублей, при проверке организациями финрынка дополнительной аутентификации клиента при его дистанционном и личном обслуживании, при осуществление аутентификации человека при взаимодействии с помощью телефонной связи с контакт-центрами, при проходе посредством использования информсистем, обеспечивающих функционирование контрольно-пропускных пунктов, на территории организаций, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры, а также при вручении простых почтовых отправлений, адресованных до востребования

Согласно документу, постановление вступает в силу с 1 июня текущего года и действует до 1 июня 2029 года.