В Зауралье реализуется почти 200 инвестпроектов на сумму более 150 млрд рублей

Одним из крупных проектов является открытие завода по производству сухих смесей "Цемикс"

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Пул инвестпроектов в башкирском Зауралье составляет почти 200 объектов, сумма инвестиций по ним превышает 150 млрд рублей. За четыре года проведения инвестфорумов в субрегион вложено свыше 82 млрд рублей, сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в пятницу.

"У нас находится сейчас в реализации еще 198 инвестиционных проектов на сумму более 150 млрд рублей. Наиболее крупные это ООО "Башкирская медь" - разработка Юбилейного и Подольского месторождений, "Учалинский ГОК" по строительству подземного рудника для разработки нового месторождения, Бурибаевский ГОК по вскрытию отработки Октябрьского месторождения", - сообщил Назаров на пятом Всероссийском инвестиционном сабантуе.

В своем выступлении он подвел итоги работы за предыдущие годы. Так, за четыре года проведения мероприятия удалось привлечь свыше 82 млрд рублей в Зауралье. Среди наиболее крупных проектов он назвал открытие завода по производству сухих смесей "Цемикс", проекты "Учалинского ГОКа", "Учалинского элеватора".

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.