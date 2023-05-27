В клинике Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии ввели конкурсное производство

Оно введено на шесть месяцев

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел конкурсное производство в отношении клиники новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО), следует из данных картотеки арбитража.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество находящейся в процедуре банкротства клиники НИИТО, у которой ранее возник конфликт с руководством создавшего ее института, на 87,7 млн рублей.

"Признать должника автономная некоммерческая организация "Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО" <…> несостоятельным банкротом, ввести конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 25.11.2023", - сказано в документах арбитража.

В январе 2021 года суд ввел в клинике процедуру банкротства. Наблюдение было введено на основании заявления компании "Медицинский интегратор", занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями. Требования компании составили 20,3 млн рублей.

Медцентр был учрежден в 2000 году Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии. Разногласия появились около двух лет назад, тогда и. о. директора института Андрей Корыткин заявил, что связь между учреждениями ослабевает, клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Бывший директор клиники Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав НИИ. Весной 2020 года сотрудники клиники написали открытое письмо о том, что медучреждение находится под угрозой закрытия из-за изъятия медоборудования сотрудниками ФСБ как вещественного доказательства по делу о хищениях в институте, однако руководство института опровергло эту информацию. Уголовное дело в отношении экс-руководителя НИИТО Михаила Садового, возглавлявшего учреждение с 2006 года, было возбуждено в 2018 году по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), суд приговорил его к 2,5 года колонии. В 2021 году Садовой был приговорен к 4 годам колонии уже по другому уголовному делу.