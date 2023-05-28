Главы Благовещенска и Хэйхэ договорились о создании интерактивной туркарты

Мэры решили проводить регулярные встречи, в частности, для разработки новых стратегий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Главы Благовещенска и Хэйхэ договорились о создании интерактивной туристической карты двух приграничных городов в рамках "Амурэкпофорума", который проходит в Приамурье с 26 по 28 мая. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Благовещенска.

"Встреча руководителей городов, расположенных на разных берегах Амура, состоялась 27 мая в столице Приамурья в рамках "АмурЭкспоФорума". Мэр Благовещенска Олег Имамеев поприветствовал делегацию из Хэйхэ и выразил надежду, что встреча определит дальнейшие пути сотрудничества по различным векторам, включая экономику, туризм и социально-гуманитарное направление. В частности, руководители прибрежных городов обсудили разработку интерактивных карт для туристов противоположных сторон Амура", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили, что у городов большие перспективы развития новых совместных проектов, для реализации которых потребуется много работы. Мэры решили проводить встречи регулярно для обсуждения текущих планов и разработки новых стратегий. Глава Хэйхэ отметил значимость уже существующей между городами инфраструктуры.

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходит с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым стала пленарная сессия, на которой обсуждались вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем.