28 мая, 14:16

В Сочи в 2023 году планируют в три раза нарастить объемы выращивания красной рыбы

Выполнить это планируется за счет выхода существующей аквафермы на полную мощность

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Сочинский производитель черноморской форели вывел на полную производственную мощность акваферму и планирует по итогам сезона 2023 года в три раза - до 2 тыс. тонн, нарастить объемы выращивания красной рыбы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Сочи.

"Глава курорта Алексей Копайгородский оценил перспективы развития сочинского производства черноморской форели. В прошлом году было выращено 650 тонн красной рыбы. В текущем сезоне планируется около 2 тыс. тонн. Заключен договор на изготовление и монтаж еще одной фермы общим объемом на 2 500 тонн рыбы. Она заработает этой осенью", - говорится в сообщении.

Начальник производства компании "Черноморская форель" Андрей Фейгин пояснил ТАСС, что нарастить объемы выращивания по итогам сезона 2023 года планируется за счет выхода существующей аквафермы в этом году на полную мощность. "Одна полная ферма, которая у нас стоит, дает примерна 2 тыс. тонн, в прошлом году мы частично ее засаживали, сейчас это уже полноценный объем", - отметил собеседник агентства.

Акваферма заработала в Сочи в 2021 году, сейчас на ней расположены 12 садков. Дефицит продукции отечественного производства на рынке лососевых пород РФ составляет порядка 100 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что общие объемы производства форели в Краснодарском крае нарастили в 2,5 раза за год, по итогам 2022 года в регионе произведено более 1,2 тыс. тонн. 

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РоссияКраснодарский край
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