РБК: S7 продолжит эксплуатацию бразильских самолетов Embraer после 2024 года

У авиакомпании 17 таких самолетов выпуска 2004-2005 годов, каждый из которых может перевезти 78 пассажиров на расстояния до 3,8 тыс. км

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 решила продолжить после 2024 года эксплуатацию региональных самолетов бразильского производства Embraer E170, выпущенных в 2004-2005 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора S7 Group Дмитрия Куделькина.

"Мы продолжим эксплуатацию E170, на текущий момент они летают эффективно", - сказал топ-менеджер изданию. Сейчас практически все E170 летают из Новосибирска, где серьезно развивается программа региональных полетов S7, пишет РБК.

По словам Куделькина, самолет Embraer E170 "по-прежнему востребован", так как прогнозы по рынку "сдержанные". Как напоминает РБК, представитель Минтранса сообщал, что в 2023 году все российские авиакомпании планируют перевезти более 101 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году. Глава S7 считает, что самолеты побольше - эффективнее, если рынок растет по 10-12% в год.

У авиакомпании 17 самолетов Embraer E170 (выпуска 2004-2005 годов), каждый из которых может перевезти 78 пассажиров на расстояния до 3,8 тыс. км. Больше ни у кого в России нет самолетов этого типа, пишет РБК. S7 получила E170 в 2017-2018 годах в операционный лизинг сроком на семь лет у компании GE Capital Aviation Services Limited (GECAS). Совет директоров перевозчика одобрил сделку осенью 2016 года. S7 рассчитывала вывести их из эксплуатации в 2023-2024 годах и планировала приобрести им на замену более вместительные и новые самолеты, рассказывала акционер компании Татьяна Филева, отмечает издание.

Следующие по вместительности машины в парке S7 - среднемагистральные Airbus A320neo (дальность полета 6 тыс. км) на 164 места, то есть они почти вдвое больше. Как сообщил изданию Куделькин, это правильное соотношение в мировой авиации, потому что разница емкости в два раза дает достаточную разницу в себестоимости одного рейса. У перевозчика есть опыт, когда с помощью E170 были "раскатаны" маршруты, и по ним теперь летают более вместительные самолеты, например, Новосибирск-Уфа, Новосибирск-Екатеринбург, пишет РБК. "В первую очередь это рейсы в города-миллионники из Новосибирска, которых раньше просто не было или они были в очень небольшом объеме. Потоки постепенно раскатываются", - сообщил Куделькин.

Гендиректор S7 Group не дает точного прогноза, как долго S7 будет летать на бразильских самолетах. "На ближайшие годы в части эксплуатации Embraer мы смотрим позитивно", - заявил он изданию.