Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире

В первом квартале 2023 года впервые в истории самой продаваемой машиной стал электромобиль

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Электромобиль Model Y производства Tesla в первом квартале стал самым продаваемым автомобилем в мире. Об этом сообщил портал The Verge.

Впервые в истории самой продаваемой машиной стал электромобиль. По данным портала, в первом квартале 2023 года электромобилей Model Y было продано более 267 тыс. единиц, для сравнения за этот же период было продано около 256 тыс. машин марки Toyota Corolla и чуть более 214 тыс. автомобилей Toyota RAV4. Как отмечает портал, цена электромобиля начинается с $47,5 тыс., что значительно больше цены у конкурентов, базовая версия Corolla стоит около $21,5 тыс., RAV4 - $22,5 тыс.

Ранее Tesla сообщила, что получила рекордную прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года. Квартальная выручка корпорации выросла на 37%, до $24,3 млрд, - это самый высокий показатель в истории Tesla. По итогам всего 2022 года чистая прибыль компании увеличилась в два раза и составила $12,6 млрд, выручка выросла на 51%, до $81,5 млрд. При это владелец компании Илон Маск отметил, что компания может произвести 2 млн машин в 2023 году, "спроса на такой объем будет достаточно".