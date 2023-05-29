Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Годовое собрание акционеров запланировано на 30 июня, оно пройдет в заочной форме

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, следует из сообщения банка.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка ВТБ (ПАО) в связи с отсутствием у банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года", - сказано в сообщении.

Само годовое собрание акционеров запланировано на 30 июня и пройдет в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 6 июня 2023 года.