Москва сэкономила почти 500 млрд рублей на экспертизе цен в госзакупках за восемь лет

Ежегодно экспертными организациями проверяется более 5 тыс. закупочных процедур

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва за восемь лет сэкономила 476 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2015 года, когда начала проводиться экспертиза НМЦК, по март 2023 года включительно было выдано свыше 40 тыс. экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых составила почти 7 трлн рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить затраты и сэкономить 476 млрд рублей бюджетных средств", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что экспертизу НМЦК(Д) в Москве, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы.

Экспертиза цен - эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ. Ежегодно экспертными организациями проверяется свыше 5 тыс. закупочных процедур, добавили в пресс-службе.